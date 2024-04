No Monstro, Lucas e Giovanna planejam não contribuir com mercado no BBB 24

Após receberam o Castigo do Monstro do Anjo Matteus na tarde de sexta-feira (5) no BBB 24 (Globo), Giovanna e Lucas cogitaram não colaborar com as compras do mercado.

O que aconteceu

Com o Monstro, Giovanna e Lucas Buda saíram do VIP e também foram para a Xepa.

Giovanna disse achar a estratégia burrice. "Isso é burrice. Porque vai ter que dividir ainda mais o pouquinho que veio. E, quando eles forem pro VIP, não vai ter nada, praticamente. Já tinha pouca coisa. A gente não vai fazer mercado."

E se ele [Matteus] tá achando que eu vou doar muito [para o mercado], tá f*****. Não vou doar não. Não me tirou 300? Eu poderia dar 600, agora vou dar só 300 também. Giovanna

Lucas, então, revelou. "Eu estava pensando até em não doar [algum valor para as compras].

Giovanna concordou. "Pois é. Já que o resto nunca tem nada pra doar, que diferença vai fazer?"

