Fim abrupto obrigou equipe de 'Star Trek: Discovery' a alterar 5ª temporada

A quinta e última temporada de "Star Trek: Discovery" estreou nesta quinta-feira (4) no Paramount+ e coloca um ponto final na série. O que os fãs não sabem, contudo, é que a decisão por finalizar a trama no novo ano também pegou a equipe da produção de surpresa.

Anunciada oficialmente em janeiro de 2022, a quinta temporada de "Star Trek: Discovery" não foi desenvolvida para ser a última do spin-off. A decisão por encerrar a história veio a público apenas em março de 2023, o que fez a equipe de roteiristas, liderada pelos showrunners Michelle Paradise e Alex Kurtzman, se desdobrar para fazer com que o final se encaixasse no novo ano.

O problema é que, na época em que o estúdio decidiu finalizar a série, as gravações da quinta temporada estavam quase completas. A alteração na rota obrigou elenco e equipe a retornarem ao set para resolverem o quebra-cabeça para encerrar "Star Trek: Discovery" de forma digna.

Eu já tinha conversado com Alex [Kurtzman] sobre como a série acabaria eventualmente e quais seriam os elementos que nós gostaríamos de trabalhar quando o fim chegasse. E, claro, nós não esperávamos [que a quinta temporada fosse a última].

Michelle Paradise, em entrevista a Splash

A coshowrunner confirmou que a decisão alterou a história do quinto ano. "Nós precisamos trazer esses elementos para história e mudou um pouco o fim da nova temporada porque não terminaria do mesmo jeito. Mas acho que as pessoas vão realmente gostar do que fizemos."

Michelle afirmou ter confiança no trabalho que sua equipe fez para adaptar a história. "Sabe, vai ter um gosto agridoce, mas [a história] vai parecer completa quando os fãs finalmente assistirem à quinta temporada. Tudo se encaixa como uma coisa só."

Crossovers podem acontecer

Com inúmeros filmes e séries produzidos ao longo dos anos, a franquia Star Trek está acostumada a realizar crossover entre suas produções. No caso de Discovery não foi diferente, já que a própria série ganhou um spin-off para chamar de seu: "Star Trek: Strange New Worlds".

Sobre o quinto ano, a showrunner não descartou a possibilidade de "Star Trek: Discovery" ter novos crossover com outra produção da franquia. No entanto, ela evitou entregar spoilers.