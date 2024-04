Filme fez Wagner Moura ser mais tolerante com política: 'Aberto a escutar'

"Guerra Civil", novo filme da A24, conta com Wagner Moura como um dos protagonistas. O longa apresenta os Estados Unidos em meio a uma guerra civil, e o brasileiro interpreta um jornalista que percorre o país para cobrir o conflito. O repórter Fábio Borges esteve presente no tapete vermelho do filme, que aconteceu em Los Angeles (EUA), e conversou com o ator.

Moura conta a Splash que a trama do filme o tornou mais tolerante quanto a divergências políticas. "Comecei a tentar escutar mais as pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que veem a política de maneira diferente de mim. Se você não é racista e se você acha que o estado deve agir diferente, estou muito aberto a escutar, e estou fazendo muito isso."

Em 2021, durante a campanha de lançamento de "Marighella" (título o qual ele dirigiu), o ator declarou apoio ao presidente Lula (PT). No entanto, disse que o apoio ao petista era com ressalvas.

As eleições nos Estados Unidos acontecem daqui a sete meses, mas segundo Moura, o contexto político do filme não é reflexo do cenário atual. "Não faz referências e eu não faço paralelos com os personagens reais, porque acho que é uma pista errada. O filme não tem uma agenda, não é progressista e não conservador. [...] Ele diz que a polarização é perigosa."

O longa acompanha um grupo de jornalistas que percorre os Estados Unidos durante um intenso conflito que envolve toda a nação. O ator brasileiro é um desses repórteres que arrisca morrer caso dê um passo em falso.

O filme se passa em um futuro distópico no qual o país norte-americano se dividiu em várias facções envolvidas em uma guerra civil, com alianças armadas de estados se rebelando contra o governo do presidente (Nick Offerman). Os jornalistas estrelados por Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny viajam pelo país fazendo a cobertura do conflito.

A produção promete muita ação e tensão durante o conflito em território americano. O elenco do filme conta ainda com nomes como Stephen McKinley Henderson e Jesse Plemmons.