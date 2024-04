Filho de rapper acusado de tráfico sexual, é processado por assédio

Christian "King" Combs, 26, é filho do magnata da música Sean "Diddy" Combs, 54.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (4) foi apresentada uma denúncia contra Christian 'King' Combs, acusando-o de agredir sexualmente em uma mulher em um iate de seu pai. De acordo com o processo, o rapaz apalpou as pernas e partes íntimas e tentou forçar a vítima a fazer sexo oral nele.

A ação judicial é movida por Grace O'Marcaigh, que foi contratada para trabalhar no barco de Diddy em 2022. Segundo ela, a viagem de barco que foi "vendida como uma excursão familiar saudável" se tornou um "ambiente de prazeres". Ela conta que o rapaz de 24 anos na época se interessou por ela e "pressionou a tomar doses de tequila, chegando a insistir agressivamente para ela beber mais".

O'Marcaigh conta ter testemunhado a festa da família Combs que contou com várias trabalhadoras do sexo e ter consumido muitas drogas durante seu turno de trabalho, das 18h às 6h. Ela alega que as bebidas oferecidas insistentemente por Christian também haviam sido "batizadas".

O pai de Kings, "Diddy" Combs, responde a um processo que acumula acusações como abuso e tráfico sexual de mulheres e menores de idade. De acordo com informações obtidas pelo Page Six, supostamente existe um áudio no processo de Diddy confirma as alegações de Grace. A gravação teria registrado a vítima pedindo que seu filho "parasse de tocá-la enquanto ruídos de beijos eram ouvidos ao fundo".

Aaron Dyer, advogado de King e Diddy respondeu ao Page Six que a acusação é "repleta de mentiras fabricadas e fatos irrelevantes"."Apresentaremos uma moção para rejeitar esta afirmação ultrajante", concluiu.