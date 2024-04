Durma como um rei ou uma rainha: 9 castelos que você pode alugar no Airbnb

Quer relaxar como um rei ou uma rainha na sua próxima viagem? Esse sonho pode estar mais acessível do que você imagina.

Atualmente é possível se hospedar em castelos —dos medievais aos mais contemporâneos— e outras propriedades europeias históricas por meio de plataformas de aluguéis por temporada, como o Airbnb.

Conheça a seguir nove castelos abertos aos viajantes.

1. Castelo Beverston, The Cotswolds, Inglaterra

Castelo Beverston, The Cotswolds, Inglaterra Imagem: Divulgação

A cerca de 3,2 km de Tetbury, em uma das regiões mais fotografadas de toda a Inglaterra, está este castelo originalmente construído como uma fortaleza medieval. Todo o complexo oferece a mansão principal e chalés menores, além de um jardim protegido por muralhas.

Segundo a revista britânica Condé Nast Traveller, que elaborou a lista com os castelos "para alugar", cinco aposentos foram recentemente reformados —de suítes a apartamentos e até chalés.

O Apartamento Rook's, por exemplo, oferece cozinha completa equipada, banheira e decoração requintada. Há outras acomodações dentro do Beverston disponíveis também no Airbnb.

Capacidade: 2 pessoas

2 pessoas Custo: R$ 1.366 por noite

R$ 1.366 por noite Mais informações na plataforma.

2. Castelo Ten Berghe, Bruges, Bélgica

Castelo Ten Berghe, Bruges, Bélgica Imagem: Divulgação

Este castelo neogótico nos arredores de Bruges tem uma torre, uma pequena capela e é rodeado por um fosso —como se tivesse saído de um filme sobre o Rei Artur. A propriedade principal dentro dele, uma mansão, pertence a mesma família há 18 gerações e agora é disponibilizada como uma espécie de pousada no Airbnb.

Segundo a Condé Nast Traveller, os quartos são limpos e possuem confortos contemporâneos, como banheiros privativos. A decoração, contudo, remete a outras épocas e nos aposentos há lareiras e candelabros, por exemplo.

Capacidade: 2 pessoas

2 pessoas Custo: R$ 1.422 por noite

R$ 1.422 por noite Mais informações na plataforma.

3. Castelo no Vale do Loire, Saint-Georges-sur-Cher, França

Castelo no Vale do Loire, Saint-Georges-sur-Cher, França Imagem: Divulgação

Apesar de não possuir os mesmos ares dos fortes medievais do Reino Unido, este château a duas horas de trem de Paris é amplo e impressionante: tem sete quartos, pisos trabalhados em azulejos, elaborados papeis de parede e uma decoração maximalista, rica em cores.

Seu exterior não fica para trás, com piscina, jardins de paisagismo meticuloso e até um vinhedo do outro lado da rua. O espaço ainda oferece brinquedos, acomodações e livros para famílias com crianças.

Capacidade: 15 pessoas

15 pessoas Custo: R$ 2.281 por noite

R$ 2.281 por noite Mais informações na plataforma.

4. Castelo Granaio, Monselice, Itália

Castelo Granaio, Monselice, Itália Imagem: Divulgação

Construído no século 19, o Castelo Granaio fica a cerca de 45 minutos de Veneza e tem cinco acomodações disponíveis no Airbnb. O apartamento de um quarto (foto acima) tem cozinha própria, sala e banheiro com uma banheira vintage.

A área externa oferece conta com quase 81 hectares de jardins, hidromassagem termal, piscina aquecida e até um bar de vinhos.

Capacidade: 4 pessoas

4 pessoas Custo: R$ 931 por noite

R$ 931 por noite Mais informações na plataforma.

5. Castelo Santa Marta de Portuzelo, Santa Marta de Portuzelo, Portugal

Castelo Santa Marta de Portuzelo, Santa Marta de Portuzelo, Portugal Imagem: Divulgação

Este castelo de 1.858 metros quadrados está a cerca de 40 minutos do Porto e tem nove quartos —cada um com o próprio banheiro e dois deles possuem ainda suas próprias lareiras. A residência tem ainda duas salas de jantar e uma capela.

Na área externa, rodeada por suas muralhas, há um mini-castelo, uma torre de observação, piscina e mais de um hectare e meio de jardins.

Capacidade: 21 pessoas

21 pessoas Custo: R$ 5.323 por noite

R$ 5.323 por noite Mais informações na plataforma.

6. Castelo Kilmartin, Lochgilphead, Escócia

Castelo Kilmartin, Lochgilphead, Escócia Imagem: Divulgação

Construído no século 16, este castelo histórico a cerca de duas horas de Glasgow oferece cinco quartos, seus próprios (e clássicos) sinos, fogão a lenha, muralhas e estruturas rústicas em madeira.

O serviço ainda tem uma mordomia digna de um rei ou rainha: no local, um chef fica de plantão para preparar jantares tradicionais para os visitantes.

Capacidade: 10 pessoas

10 pessoas Custo: R$ 7.371 por noite

R$ 7.371 por noite Mais informações na plataforma.

7. Castelo Fanningstown, Adare, Irlanda

Castelo Fanningstown, Adare, Irlanda Imagem: Divulgação

Quem pretende visitar Dublin pode curtir e relaxar neste castelo do século 12, a duas horas da capital.

Com cinco quartos, ele tem acomodações amplas e brinquedos para crianças, mas só há wi-fi na cozinha. Lareiras pela propriedade mantêm os hóspedes aquecidos no frio do inverno irlandês. Há ainda um pátio externo, aberto, ideal para celebrar nos meses mais quentes.

Capacidade: 10 pessoas

10 pessoas Custo: R$ 3.612 por noite

R$ 3.612 por noite Mais informações na plataforma.

8. Palac Warmatowice, Warmatowice Sienkiewiczowskie, Polônia

Palac Warmatowice, Warmatowice Sienkiewiczowskie, Polônia Imagem: Divulgação

Este castelo cor-de-rosa pode ser alugado em sua totalidade ou apenas por quartos. Seu interior lembra uma pousada, segundo a Traveller, com acomodações modernas e banheiros em cada quarto.

No jardim, é possível encontrar com os cães do anfitrião, além de cervos e pássaros na porção em que o quintal se encontra com uma floresta.

O castelo fica a cerca de 3 horas de carro de Cracóvia, na Polônia, ou de Praga, na República Tcheca.

Capacidade: 10 pessoas

10 pessoas Custo: R$ 2.023 por noite

R$ 2.023 por noite Mais informações na plataforma.

9. 'The Medieval Manor ', Caldicot , País de Gales

'The Medieval Manor', Caldicot, País de Gales Imagem: Divulgação

Aqui, você não dorme exatamente dentro do castelo, mas na mansão medieval localizada em frente ao Castelo Caldicot, na porção sul do Vale do rio Wye, uma região bastante procurada pela suas belas paisagens.

Uma das mais antigas mansões do País de Gales, o local tem quase 280 metros quadrados e cinco quartos, que acomodam cerca de 12 adultos —camas adicionais para crianças podem ser disponibilizadas.

Toda a propriedade mantém seus detalhes históricos, com paredes de pedra e móveis vintage ou réplicas.