Será que você gabarita? Lista aponta as 7 fantasias sexuais mais comuns

Durante pesquisa para a elaboração de seu livro "Tell Me What You Want", o psicólogo Justin Lehmiller entrevistou 4.175 pessoas pelos EUA para entender quais eram as fantasias sexuais mais frequentes em seu imaginário.

Apesar de o desejo ser influenciado por fatores culturais e emocionais, os resultados levaram o expert a concluir que ainda há muito estigma em relação a algumas práticas.

Veja, a seguir, a lista das atividades consideradas mais carregadas de erotismo pelo pesquisador:

1. Sexo a três

89% dos ouvidos admitiram fantasiar com um ménage à trois, sendo que aqueles que têm um parceiro afirmaram, na maioria, desejar que a experiência incluísse seu par afetivo.

Ainda segundo Justin, homens héteros estavam mais dispostos a fazer sexo a três com duas mulheres, enquanto mulheres héteros não demonstraram preferências de gênero.

2. BDSM

65% dos participantes da pesquisa gostariam de receber alguma dor durante o sexo, seja através de palmadas, mordidas ou cera quente.

A maioria fantasiou com, pelo menos, um ato de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo), mas mulheres manifestaram, mais frequentemente, o desejo de entregar o controle da relação ao parceiro.

3. Sair da rotina sexual

Seja trocar de posição, local da transa ou parceiro, a maioria dos ouvidos gostaria de tentar uma atividade sexual que nunca experimentou antes.

4. Sexo em público

E, por falar em sair da rotina, transar em um local público, correndo o risco de ser pego por um estranho é uma das grandes fantasias dos entrevistados.

Os locais mais frequentemente citados durante a pesquisa foram: o escritório, um parque e em um elevador.

5. Relacionamento aberto/Voyeurismo

Fazer sexo com outra pessoa com o consentimento do parceiro afetivo também é parte do top 5 dos americanos.

79% dos homens e 62% das mulheres já fantasiaram ter um relacionamento aberto, enquanto 58% admitiram já ter imaginado como seria assistir o próprio parceiro transando com outra pessoa.

6. Sexo "significativo"

A maioria dos homens e mulheres revelaram que fantasiam uma experiência sexual que os façam sentir desejados e amados.

Sentir que são bons de cama e irresistíveis é uma das ideias mais excitantes citadas pelos pesquisados.

7. Transa com uma pessoa do mesmo sexo

Apesar de boa parte dos ouvidos ter se identificado como heterossexuais, um grande número afirmou fantasiar uma transa com outra pessoa do mesmo sexo.

59% das mulheres héteros admitiram fantasias de sexo com outra mulher, enquanto 26% dos homens héteros afirmaram desejar o sexo com outros homens.

Um a cada quatro homens também revelou que gostaria de transar com uma pessoa crossdresser, enquanto um a cada três disse já ter fantasiado uma experiência sexual com uma pessoa trans.

*Com matéria publicada em 10/07/2018