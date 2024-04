'Eragon' tem continuação? O que mudou dos livros para o filme?

O filme 'Eragon', que será exibido na 'Sessão da Tarde' nesta sexta-feira (5), pode deixar muitos telespectadores frustrados. A produção lançada em 2006 deixa um 'gancho' para um segundo filme, que nunca foi produzido.

Sinopse do filme

O Reino de Alagaësia é governado pelo maligno rei Galbatorix, um antigo Cavaleiro de Dragão que traiu seu povo e seus companheiros em busca de poder. Quando Eragon, um garoto órfão que vive em uma pequena fazenda, encontra uma pedra azul, seu destino muda.

O objeto na verdade era um ovo de dragão do último sobrevivente da raça. A dragão fêmea Saphira nasce do ovo e Eragon se torna um Cavaleiro, que luta contra o Espectro Durza e o exército de Galbatorix, cumprindo uma antiga profecia.

Por que não foi para frente?

Apesar da grande expectativa em torno da adaptação cinematográfica dos livros de mesmo nome, 'Eragon' foi alvo de duras críticas. O orçamento do filme foi de US$ 100 milhões e o faturamento ultrapassou um pouco mais de US$ 249 milhões.

Considerando a época, a bilheteria atendeu ao que era esperado para garantir um segundo filme da franquia pelo menos. Porém, os estúdios decidiram cancelar todos os planos de continuação por conta da repercussão negativa. Os fãs dos livros detestaram as mudanças feitas e o resto do público não ficou exatamente apaixonado pelo filme.

O que mudou

Uma das principais reclamações foi sobre as cenas finais de batalha entre Eragon e Saphira contra Durza. O vilão deveria enfrentar os dois em cima de um dragão, mas surgiu em cima de uma criatura feita de fumaça. Para piorar, as especulações são de que a equipe quis evitar o trabalho a mais para produzir as cenas com dois dragões.

Esperança no horizonte?

Com o sucesso da nova adaptação de 'Percy Jackson' em formato de série, o Disney Plus decidiu fazer o mesmo com a franquia 'Eragon'. De acordo com a Variety, o autor dos livros, Christopher Paolini, será co-roteirista dos episódios. O anúncio da publicação, porém, foi feito em 2022 e, desde então, nenhuma outra informação foi divulgada.