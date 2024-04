Por que Deborah Secco postou sobre vontade de beijar após anunciar término?

Deborah Secco surpreendeu os fãs ontem com uma postagem dizendo que acordou "com vontade de beijar na boca" após confirmar o fim do casamento com Hugo Moura.

O que aconteceu

A postagem era parte de uma ação publicitária. Uma marca de produtos para higiene bucal respondeu a publicação: "Eu ouvi beijo? Tá todo mundo comentando sobre isso, hein? A internet tá enlouquecida... Também não é pra menos! Mas pra chamar no beijo uma dica: o hálito precisa tá como? Fressssssco".

Deborah Secco compartilhou a resposta da marca. Os seguidores descobriram que a indireta na verdade era publi: "O povo tudo quebrou a cara, tudo criticando e falando m*rda e era só uma publi... Quando vocês vão cuidar da própria vida, hein?", comentou um fã.

Até Andressa Urach comentou a postagem de Deborah. A atriz postou que estava com vontade de beijar na boca, e Andressa aproveitou a oportunidade para informar: "Daqui algumas semanas vou estar no Rio".