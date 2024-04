Cantora tatua no bumbum homenagem aos homens que ajudam a criar o filho

A cantora country Elle King, 34, surpreendeu ao fazer uma tatuagem no bumbum para homenagear os homens que ajudam na criação do filho.

O que aconteceu

A cantora contou qual foi a tatuagem que fez no bumbum. Elle escreveu a palavra "brethren", que pode ser traduzida em português como "irmãos".

"Eu sempre disse que queria tatuar o nome do pai do meu filho na minha bunda... e assim eu o fiz. Tatuei 'brethren' para os homens que me ajudam a criar meu filho. Eu amo muito vocês, não conseguiria viver sem vocês. Eu e Lucky amamos vocês", disse ela, que apagou o post depois, de acordo com Daily Mail.

O filho da cantora norte-americana é fruto do relacionamento com Dan Tooker. Eles namoraram de 2019 e ficaram noivos no ano seguinte. À época, ela falou sobre a união com ele. "Eu tinha um anel no meu bolso e ia pedi-lo em casamento... mas claro, minha alma gêmea decidiu me pedir em casamento da mesma forma. Então, eu imediatamente me ajoelhei também", contou ela.