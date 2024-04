Campeonato Baiano obriga Jão a adiar para agosto show de amanhã em Salvador

Os baianos vão ter que esperar mais alguns meses para ver o grandioso show da "Superturnê" do cantor Jão. A apresentação, que seria realizada amanhã (6), teve que ser adiada para o dia 24 de agosto porque a Arena Fonte Nova, local do show, receberá no domingo (7) a final do Campeonato Baiano de futebol. Com isso, não haveria tempo hábil para desmontar o palco e deixar o gramado livre para o jogo Bahia x Vitória.

Pelas redes sociais, o próprio Jão comunicou o adiamento e comentou, decepcionado, o ocorrido:

Como sabem, a data na Arena Fonte Nova está anunciada desde o ano passado. No entanto, nos impediram de realizar o show faltando menos de uma semana, de forma súbita, por conta da final do campeonato — evento importante e valioso, mas que, justamente por isso, merecia atenção da gestão da arena antes de nos dar a data para o show, há mais de oito meses. Jão

Jão leva fãs ao delírio em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

A 30e, realizadora da turnê, afirma que todos os ingressos para o dia 6 de abril serão válidos para a nova data. Para quem não puder comparecer, instruções para o reembolso estarão disponíveis em breve no site da Eventim.