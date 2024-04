Bruna Biancardi compra mansão em SP para morar com a filha, Mavie

Bruna Biancardi, 29, comprou um imóvel de luxo para morar com a filha, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Neymar, em São Paulo.

O que aconteceu

Bruna adquiriu uma mansão em São Paulo. Até então, ela morava na casa dos pais, onde organizou um quarto para Mavie.

O novo lar de Bruna fica localizado na Granja Viana, localizado na Zona Oeste da cidade. Luiz Henrique, corretor de imóveis de alto padrão que realizou a venda para a influenciadora, publicou uma foto com ela e declarou: "Tenho cada dia mais certeza que minha missão é ajudar famílias! Sou muito grato pela realização que o mercado imobiliário me proporciona e me permite proporcionar a todos os meus clientes. Obrigado, Bruna, por confiar no meu trabalho, desejo toda felicidade do mundo para você e sua pequena. Conte comigo para o que precisar!".

No final de 2023, a casa onde Bruna morava com os pais foi assaltada. Três homens armados invadiram a residência e roubaram bolsas, relógios e joias. Funcionários e os pais da influenciadora foram feitos reféns.