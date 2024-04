Bombeiro da Eliana rejeita sugestão para aumento peniano

Conhecido como bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto rebateu crítica de seguidor que sugeriu que ele fizesse aumento peniano.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Yuri abriu uma caixinha de perguntas aos seguidores. Um deles, então, o questionou sobre o aumento peniano. "Por que você não faz aumento peniano? Vi seu OnlyFans e menos de 22 eu não me contento", sugeriu o seguidor.

Yuri afirmou que a mulher o ama como ele é e também cita os assinantes do OnlyFans. "Nossa, eu faço com uma mulher só e já faz anos, e ela ama. É um pouco menos de 22 e o pessoal lá nunca reclamou disso, sempre gostou do tamanho e formato", afirmou.

O bombeiro do programa da Eliana também disse que tem ganhado bastante mesmo com o tamanho e mandou uma mensagem ao seguidor. "Também estou faturando bem com isso. O que vou te desejar é que arranje alguém com 22 para cima, que vai fazer alguma coisa com você, e preencha esse espaço tão profundo que falta no seu c...oração", declarou.

Com o fim do contrato da Eliana no SBT, outro seguidor questionou o futuro profissional de Yuri. A apresentadora anunciou o término do contrato após 15 anos e com a parceria profissional até junho. "Vou responder essa pergunta. Eu não sei do meu futuro. Eu sei do meu presente. Mas a gente sempre vai entregar um programa divertido e maravilhoso como sempre foi. Se eu soubesse e pudesse falar, eu até falaria, mas não sei", respondeu.