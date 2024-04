'BBB 24': web pede Pitel em novela de Glória Perez após autora comentar foto com Deborah Secco

Pitel foi eliminada do Big Brother Brasil 24 na última terça, 2, mas muitos internautas demonstraram ter vontade de ver a ex-sister mais vezes nas telas da Rede Globo. Ela apareceu em uma foto ao lado de Deborah Secco e recebeu elogios da autora Glória Perez. Foi o suficiente para que internautas passassem a pedir que a escritora a escale para uma próxima novela.

"Muito querida, a Pitel", escreveu Glória em uma publicação feita por Deborah no Instagram. A atriz também havia feito elogios à ex-BBB e celebrou a ter reencontrado fora da casa - na edição, a artista chegou a "invadir" o reality e interagir com os brothers. "Que você conquiste tudo que merece aqui fora. É linda, inteligente e encantadora", desejou ela.

"Queremos ela em novelas", escreveu uma usuária do Instagram em resposta ao comentário da autora. "Glória, será que vamos ver Pitel na telinha da Globo em alguma novela escrita por você?", questionou outro.

A escritora já chegou a escalar uma ex-participante do reality, a influenciadora Jade Picon, para atuar em uma novela das nove de sua autoria, Travessia, de 2022. A escolha por Jade recebeu críticas, inclusive do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), por a influenciadora não possuir formação como atriz ou registro profissional antes de integrar o elenco da novela. Glória, porém, defendeu a escalação à época.