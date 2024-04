BBB 24: Madrugada tem estratégia para 'quebrar' Fadas e desabafo de Bia

O Top 7 do BBB 24 (Globo) teve uma madrugada tranquila e cheia de conversas após a eliminação de MC Bin Laden no 17º Paredão. Veja os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Davi deixou claro para Beatriz que está estressado devido ao Tá Com Nada e provocou a sister por ter colocado a casa nesta situação: "Qualquer ser humano fica estressado com fome. Bia, por que você fez isso?"

Em conversa com Bia e Isabelle, Alane afirmou que a vendedora do Brás é a mais protegida do grupo Fadas: "Na votação de todos nós, você não vai de jeito nenhum [para o Paredão]. Já está na final."

Em um papo com Alane, Bia desabafou sobre a reta final do reality: "Estou com medo dessa final."

Lucas Buda e Giovanna conversaram sobre suas estratégias de jogo para tentar "derrubar" o grupo Fadas: "Se você ganhar o Anjo, vamos quebrar o Top 5 deles", disse o Líder da semana.

