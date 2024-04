BBB 24: Última Prova do Anjo começa agora; veja como é a dinâmica

Nesta sexta-feira (5), os participantes disputam a última Prova do Anjo do BBB 24 (Globo), que era de agilidade e sorte.

O que aconteceu

Os brothers foram orientados a colocar os equipamentos. A produção pediu para pegarem os capacetes e as joelheiras.

A prova começou com um sorteio e Tadeu Schmidt anunciou que seria a última disputa pelo Anjo. A ordem ficou Matteus, Giovanna, Davi, Beatriz, Alane e Isabelle.

Venceria quem fizesse a prova no menor tempo. O apresentador brincou que ele estava "aliviado" porque Isabelle seria a última e eles "teriam o cenário intacto até o final".

Os participantes tinham que achar plaquinhas no labirinto. Era necessário encontrar 10 placas e atravessar o labirinto. Não poderia percorrer o trajeto fora dele.

Matteus foi quem fez no melhor tempo até o momento, em menos de 2 minutos. Matteus fez no tempo de 1:40.234. Giovanna demorou 4:21.878. Davi conseguiu fazer no tempo 3:42.858. Beatriz levou 2:33.282 para concluir a prova e esqueceu de pegar uma das plaquinhas. Alane demorou mais de 5 minutos, não encontrou todas as placas e foi desclassificada.

A última dinâmica vale uma imunidade. O vencedor está imune no 18º Paredão, mas não imuniza ninguém.

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Bin Laden, quem é o favorito do top 7? Resultado parcial Total de 31072 votos 10,79% Alane 5,58% Beatriz 41,92% Davi 2,12% Giovanna 12,27% Isabelle 4,57% Lucas Henrique 22,75% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 31072 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

