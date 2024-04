Bin abre o jogo sobre futuro com Giovanna: 'Carinho de amigo'

MC Bin Laden, eliminado no 17º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e falou sobre o romance que teve com Giovanna no confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bin abriu o jogo sobre o que sente por Giovanna: "Ela é uma pessoa incrível, uma mina top, fantástica. Torço muito por ela."

O cantor elogiou a nutricionista, mas negou um possível futuro com ela fora do programa: "Tenho muito carinho por ela, mas é um carinho de amigo. Até porque gosto de uma pessoa aqui fora."

Para ser sincero, eu já falei para ela [Giovanna] que sinto um carinho de verdade, mas não dá para falar que é um sentimento porque lá dentro é outra coisa, muito confuso. Eu preferia ser honesto. MC Bin Laden

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Bin Laden no Paredão? Resultado parcial Total de 112 votos Ser do quarto Gnomos 11,61% Enfrentar somente o Davi 21,43% 'Romance' com Giovanna 0,89% Mentir na treta do Calabreso 7,14% A fofoca sobre Davi ser o 'exterminador de Camarote' 54,46% Não ter forças por ser o último Camarote na casa 4,46% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 112 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash