MC Bin Laden reencontra Rodriguinho e Pitel: 'Gnomos favoritos'

Eliminado no 17º Paredão do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden reencontrou Rodriguinho e Pitel. O Camarote compartilhou o momento nas redes sociais.

O que aconteceu

Ao ver os amigos, MC Bin Laden disparou: "Não acredito!". Ele riu e abraçou os ex-participantes que foram seus aliados no jogo.

Pitel já cobrou sua aposta: "Primeiro, está me devendo uma tatuagem com um 'P'". O funkeiro reforçou: "Eu sei, vou fazer".

A equipe do famoso postou o momento do reencontro no Instagram. "E já rolou encontro dos nossos gnomos favoritos. Para quem já estava com saudades, pega a reação do Bin ao encontrar o Rodriguinho e a Pitel! Está devendo uma tatuagem da aposta que perdeu para a Pitelzinha, viu?", escreveu na legenda.

