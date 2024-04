MC Bin Laden usou fofoca como tática no BBB: 'Queria tumultuar'

MC Bin Laden, eliminado no 17º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) após deixar a casa e comentou sobre a sua fama de "fofoqueiro" no confinamento.

O que aconteceu

No programa, Bin reviu algumas cenas suas no reality e esclareceu a fama que ganhou de "fofoqueiro": "Entrei para causar mesmo, queria tumultuar. Porque se eu entrasse para ser só mais um, ia perder meu tempo e o da galera que estava assistindo."

O funkeiro explicou que queria movimentar o jogo: "Nunca foi no intuito de prejudicar outra pessoa. Era para apimentar o game."

O ex-BBB ainda fez uma revelação sobre a sua vida pessoal: "Sou fofoqueiro quando estou namorando. Aí adoro fofocar."

