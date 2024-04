Buda e Giovanna combinam estratégia contra Fadas: 'Quebrar o Top 5 deles'

Na madrugada de hoje (5), Lucas Buda e Giovanna conversaram sobre suas estratégias de jogo para tentar "derrubar" os adversários do grupo Fadas na reta final do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No papo, Buda — que é Líder — avaliou um cenário no qual Giovanna ganhe a Prova do Anjo: "Se você ganhar, vamos quebrar o Top 5 deles."

Este cenário seria o seguinte: o Líder indicaria uma pessoa, Giovanna não poderia ser votada e as Fadas — Alane, Bia, Davi, Isabelle e Matteus — precisariam votar entre si.

Caso a nutricionista ganhe a prova, Buda afirmou que colocará Matteus no Paredão: "Eles vão pirar o cabeção."

Ele ainda comentou que, se a aliada não ganhar o Anjo, eles seguem com o plano combinado anteriormente: o professor colocará Giovanna direto na berlinda para que as Fadas votem entre si.

Seguimos na meta de jogar você [no Paredão] e ver o circo pegar fogo. Lucas Buda

