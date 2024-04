BBB 24: Grande final não terá integrantes do Camarote pela primeira vez

Nenhum famoso fará parte da final do BBB 24 (Globo). É a primeira vez que um integrante do Camarote não disputa o prêmio no último dia.

O que aconteceu

Desde 2020, os famosos sempre chegaram à final. Essa é a estreia da premiação sem os famosos desde que o modelo Pipoca x Camarote começou.

MC Bin Laden foi o último Camarote eliminado, deixando a disputa no 17º Paredão. Vanessa Lopes desistiu no início do reality, Vinicius Rodrigues saiu no 5º Paredão, Rodriguinho foi eliminado na 10ª berlinda, Wanessa foi expulsa após agredir Davi e Yasmin Brunet saiu no 12º Paredão.

Relembre a final das últimas edições do BBB

BBB: Campeões das últimas edições usaram prata e brilho Imagem: Reprodução/Globoplay

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao foram as finalistas do BBB 23. Amanda saiu campeã do reality.

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André foram para a final do BBB 22. Arthur venceu a edição, que teve uma final apenas com homens e famosos.

No BBB 21, Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette chegaram à grande final. A temporada consagrou Juliette como a campeã.

Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelminha foram as finalistas do BBB 20. A edição que estreou a divisão entre Pipocas e Camarotes foi vencida por Thelma Assis.