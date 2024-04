Davi provoca Bia por Tá Com Nada: 'Estou estressado'

No BBB 24 (Globo), Davi deixou claro para Beatriz que está estressado devido ao Tá Com Nada e provocou a sister por ter colocado a casa nesta situação.

O que aconteceu

Bia levou a casa ao Tá Com Nada após tomar uma punição gravíssima: ela customizou um biquíni com casca de banana.

Em conversa com o grupo Fadas na madrugada de hoje (5), Davi comentou: "Estou começando a ficar estressado. Comendo goiabada não dá certo!"

Isabelle tentou fazer com que o amigo não tocasse no assunto, mas ele continuou: "Estou estressado. Estava conversando com o Matteus e isso não dá certo. Não tem nada para comer, o feijão vai demorar 40 minutos... Não tem nada, cara. Bia, por que você foi colocar a gente no Tá Com Nada?"

Eu fico estressado, qualquer ser humano fica estressado com fome. Aqui na Xepa a gente já não tem muita coisa. Davi

Bia respondeu: "Eu sei que errei, Davi. Só posso pedir desculpas."

