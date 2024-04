BBB 24: Alane diz que aliada é 'a mais protegida' do grupo Fadas

Em conversa com Beatriz e Isabelle no BBB 24 (Globo), Alane afirmou que a vendedora do Brás é a "mais protegida do grupo Fadas" e a pessoa que tem mais chance de chegar à final.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, as sisters falaram sobre as possibilidades de votarem e serem votadas entre si: "Você sabia que é a mais protegida de nós cinco?", perguntou a bailarina para Bia.

Isabelle concordou: "É, você já está no Top 3 de todo mundo."

Bia comentou: "Coitada de mim..."

Alane pontuou: "Na votação de todos nós, você não vai de jeito nenhum [para o Paredão]."

A manauara acrescentou: "Você já está na final."

Já está na final, Bia. De todos nós [grupo Fadas], você é a mais protegida. Alane

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Bin Laden, quem é o favorito do top 7? Resultado parcial Total de 10568 votos 7,61% Alane 7,96% Beatriz 40,48% Davi 1,03% Giovanna 8,98% Isabelle 3,55% Lucas Henrique 30,39% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10568 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash