Até a Nascar? Quem está na briga para transportar astronautas na Lua

A Nasa, agência espacial norte-americana, anunciou ter selecionado as três empresas que trabalharão na produção do veículo lunar que será usado por astronautas na missão Artemis V, prevista para 2029.

O chamado Lunar Terrain Vehicle (LTV) será uma espécie de jipe para levar as pessoas a pontos mais distantes da superfície lunar, inviáveis de serem explorados a pé.

Como será o veículo

Segundo a Nasa, muitas empresas e até outros tipos de organizações competiram pelo contrato, entre eles a Nascar, famosa associação de competições de automobilismo.

Após avaliação da agência espacial, três empresas foram selecionadas para fabricar o veículo: Intuitive Machines, do Texas; Posto Avançado Lunar, do Colorado; e Venturi Astrolab, da Califórnia. O valor total de contrato com as empresas é de US$ 4,6 bilhões (R$ 23,3 bilhões).

As selecionadas deverão desenvolver um carro capaz de transportar dois astronautas, suportar o peso de 500 kg e também as baixas temperaturas registradas na Lua — -138ºC a -173ºC.

Além disso, o LTV terá que ser movido a eletricidade, contará com dois racks de equipamentos, um para cada extremidade do veículo, e precisará possuir faróis para tornar o terreno visível durante as noites e em regiões de sombra na Lua.

O chamado Lunar Terrain Vehicle (LTV) será uma espécie de SUV Imagem: Divulgação/ Nasa

Ele também deverá ter um braço robótico para coleta de amostras e ser equipado com um console de navegação para a orientação dos astronautas, equipamentos de comunicação e uma série de sensores e câmeras.

Cada empresa tem um ano para desenvolver um sistema que atenda aos requisitos e, após esse período, a Nasa escolherá qual deve integrar a missão espacial.

Carros poderão andar "sozinhos" na lua

Depois que os astronautas retornarem à Terra, esses veículos poderão permanecer na Lua e funcionar como exploradores robóticos, funcionando de forma autônoma, ou seja, sem que haja um motorista.

Para que isso seja possível, ele contará com um conjunto de sensores e câmeras que vão possibilitar o controle dele remotamente.

"Para onde ele vai, não há estradas. Sua mobilidade mudará a nossa visão da Lua", disse Jacob Bleacher, cientista-chefe de exploração da Nasa, em entrevista coletiva.

*Com informações The New York Times e Autoevolution