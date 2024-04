Andressa Urach manda recado para Deborah Secco após separação da atriz

Andressa Urach, 36, ficou animada com a notícia do fim do casamento de Deborah Secco, 44, e Hugo Moura, 35.

O que aconteceu

Após a atriz compartilhar que estava com vontade de beijar na boca, Urach reagiu e comentou. "Daqui algumas semanas vou estar no Rio."

Secco usou seu perfil no X (antigo Twitter), para manifestar sua vontade de beijar na boca após anunciar o fim do relacionamento. "Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?".

A postagem era parte de uma ação publicitária. Uma marca de produtos para higiene bucal respondeu à publicação: "Eu ouvi beijo? Tá todo mundo comentando sobre isso, hein? A internet tá enlouquecida... Também não é pra menos! Mas pra chamar no beijo uma dica: o hálito precisa tá como? Fressssssco".