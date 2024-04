Alexandre Pires se despede do SPC com turnê acústica que começa hoje em SP

O sonho se tornou realidade! Após 10 anos, Alexandre Pires e Só Pra Contrariar estarão juntos no mesmo palco na turnê especial "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", que marca a despedida do cantor do grupo. As primeiras apresentações acontecem hoje (5/4) e amanhã (6/4), no Allianz Parque, em São Paulo.

Para os fãs mais saudosos, essa será a última chance de ver o SPC em sua formação original com Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

Alexandre Pires se apresenta em 2019 com o Só Pra Contrariar; a partir de hoje (5), ele repete a parceria com turnê de despedida Imagem: Daniel Pinheiro/AgNews

Formado em Uberlândia (MG), o SPC conquistou o país no início da década de 1990 e se tornou um dos nomes mais populares e importantes do pagode, com sucessos como "Domingo", "Essa Tal Liberdade", "Depois do Prazer", "Mineirinho", "Que Se Chama Amor", "Sai da Minha Aba" e a divertida "A Barata da Vizinha", responsável por embalar, até hoje, rodas de samba de todo o país.

O cantor Alexandre Pires, que se despede do SPC em turnê por quase 40 cidades; primeiro show acontece hoje (5), em São Paulo Imagem: Divulgação

Após anos em carreira solo, Alexandre Pires revelou estar muito feliz e com saudades de tocar de novo com os "meninos de Uberlândia".

Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também. Alexandre Pires

O grupo de pagode Só Pra Contrariar inicia hoje (5) em São Paulo a sua última turnê Imagem: Divulgação

SPC Acústico 2 - O Último Encontro

5/4 - Allianz Parque - São Paulo/SP

6/4 - Allianz Parque - São Paulo/SP

12/4 - Arena Opus - São José/SC

13/4 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR

19/4 - Farmasi Arena - Rio de Janeiro/RJ

20/4 - Farmasi Arena - Rio de Janeiro/RJ

21/4 - UZNA - Sorocaba/SP

26/4/24 - local a definir - Ribeirão Preto/SP

27/4 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

28/4 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

30/4 - Centro Regional de Eventos - São José do Rio Preto/SP

3/5 - Altice Arena - Lisboa/Portugal

4/5 - Super Bock Arena - Porto/Portugal

10/5 - Centro de Eventos Ceará - Fortaleza/CE

11/5 - Estádio Mangueirão - Belém/PA

12/5 - Estádio Zerão - Macapá/AM

17/5 - Auditório Araujo Vianna - Porto Alegre/RS

18/5 - Auditório Araujo Vianna - Porto Alegre/RS

24/5 - Vila Germânica - Blumenau/SC

29/5 - Centro de Convenções - Aracaju/SE

31/5 - Domus Hall - João Pessoa/PB

1/6 - Classic Hall - Recife/PE

7/6 - Arena Santos - Santos/SP

8/6 - Brahma Valley - Valinhos/SP

21/6 - Arena BRB Mané Garrincha - Brasília/DF

22/6 - Estacionamento do Shopping Passeio das Águas - Goiânia/GO

28/6 - Farma Conde Arena - São José dos Campos/SP

5/7 - Theresina Hall - Teresina/PI

6/7 - Estacionamento São Luís Shopping - São Luis/MA

7/7 - Arena Fonte Nova - Salvador/BA

13/7 - Studio 5 - Manaus/AM

20/7 - Arena Multiplan Hall - Ribeirão Preto/SP

27/7 - Estância Alto da Serra - São Bernardo do Campo/SP

10/8 - Shopping Vila Velha - Vila Velha/ES

23/8 - Festival de Inverno Bahia 2024 - Vitória da Conquista/BA

6/9 - Joinville Square Garden - Joinville/SC

13/9 - Parque de Exposições - Maringá/PR

14/9 - Moringão - Londrina/PR

5/10 - Centro de Eventos - Ponta Grossa/PR

Ingressos à venda no site spcacustico.com.br.