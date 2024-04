Aflita, Alane diz ser próximo alvo de Fadas no BBB: 'Com Davi, tomo no c*'

Após Matteus vencer a Prova do Anjo hoje (5) e se tornar imune, Alane se viu como próxima na "fila de prioridades" de seus aliados no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Os cinco brothers do Grupo Fadas já haviam conversado sobre em que ordem votariam entre si. Com Matteus imunizado, Alane se viu como próximo alvo de Davi e Isabelle dentro do grupo.

A sister compartilhou o anseio com seus aliados, e Davi confirmou que ela seria o próximo voto dele. "Prefiro nem conversar sobre isso, porque é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito", disse Alane.

"Vou começar a arrumar as roupas", disse a sister, se referindo à organização de suas coisas, e não a fazer as malas.

Em seguida, ela se reuniu com Beatriz e disse que a sister estava garantida. "De todos nós [do Fadas], você é a mais protegida", afirmou. "O Davi e Isabelle não votar em mim [...] ia empatar eu e Davi, e o que pode acontecer é Lucas [Líder] me colocar".

"Acho que você volta", disse a amiga. Alane respondeu: "Com Davi, eu tomo no meu c*. Com Davi, eu não volto".

Beatriz, por sua vez, propôs que elas fizessem uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré. "Todo dia ajoelhar no gramado", disse.

Na dispensa, Davi também desabafou com Isabelle. "Elas têm medo de ir para o Paredão, mas a dinâmica pede para a gente se votar", disse.

Líder, Lucas também está imunizado e pode indicar sua aliada Giovanna ao Paredão por estratégia de jogo. Ao optar por isso, ele fará com que os brothers do Fadas votem entre si.

