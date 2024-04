Yasmin diz não ter coragem de assistir à conversa no BBB sobre seu corpo

Yasmin Brunet voltou a comentar sobre seu transtorno alimentar e os desafios que viveu dentro do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A modelo revelou, em entrevista à Vogue, que tem sofrido com insônia e mencionou seu transtorno alimentar, com o qual sofre desde os 12 anos, quando começou a desfilar. "Tomava remédio para emagrecer, fazia dietas malucas. Nunca gostei do meu corpo, sempre fui muito crítica comigo mesma", afirmou.

Por conta disso, a ex-sister afirmou que acabou engordando dentro do reality show. "Vi vários momentos que eu estava comendo e pessoas da casa vinham criticar em tom de brincadeira. Parece que eu apaguei isso do meu cérebro, eu não me lembro desses momentos", disse.

Ela ainda comentou sobre a conversa que alguns brothers tiveram dentro da casa do BBB e afirmou que não voltou a ver as gravações, desde a primeira vez que as foi mostrada. "Não tive coragem de assistir o que aconteceu no quarto, me deu muito nervoso", afirmou. "Realmente me deixa muito desconfortável".

Nesse momento, a modelo foca na sua recuperação e em "digerir" tudo o que aconteceu. "Estou aprendendo a me amar mais, me aceitar cada dia mais, entender que aquilo lá foi um momento que eu estava completamente descompensada", disse.

