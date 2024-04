Valentina Bandeira fala de depressão: 'Hoje consigo entender melhor'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz e apresentadora Valentina Bandeira abre a intimidade para falar sobre o diagnóstico de depressão.

Ela reflete sobre sua relação com a tristeza. "A tristeza me cansa muito. Já me cansou muito mais, mas hoje eu tenho um certo silenciamento. Eu, criança, era completamente do drama."

Sou meio viciadinha em tristeza, melancolia, é uma coisa que eu combato. Hoje em dia eu consigo entender muito melhor e desejar ser feliz.

Valentina Bandeira

Valentina Bandeira revela que roubou bicicleta na praia: 'Fumei um baseado gigantesco'

A atriz se diverte ao falar do roubo. "Fumei um baseado gigantesco na praia de Ipanema e aí fui embora e pegar minha bike que tinha deixado no calçadão. Eu cheguei, estava com outro cadeado. O meu cérebro simplesmente achou razoável pensar que o ladrão pegou o cadeado e deixou o dele. Quebrei [o cadeado] e voltei pra casa."

Valentina Bandeira abre o jogo sobre autoestima: 'Eu não me olhava no espelho'

Valentina fala da sua relação com o corpo. "Nunca tinha passado um creme na cara, nem ido ao dermatologista até esse ano. (...) Eu não tinha relação nenhuma com a minha cara. Não me olhava direito no espelho. Não tinha essa relação com minha estética, era muito no meu intelectual. Eu me cancelava no lugar do desejo."

Valentina Bandeira diz por que não namora: 'Eu sumo, sou a maior ghosting do Brasil'

A atriz fala sobre relacionamentos. "No fundo, eu sou romântica da fantasia, mas entendo a realidade. A 'trava' é quando eu curti o cara, eu fujo. Sou a maior ghosting do brasil. Sumo e desapareço, a pessoa nunca mais me vê na vida. Eu acho que eu posso sofrer. Tenho esse trauma, tive um pai que foi embora e toda vez que encontro um homem, penso que ele vai embora."

Valentina Bandeira sobre relação com Diogo Defante: 'Meu namorado da internet'

Valentina comenta os boatos de ter um relacionamento com o humorista Diogo Defante. "Não, só piada da mídia. O Defante vou defender, meu relacionamento com ele é mais estável, o Chico Moedas foi uma coisa que passou. O Defante é meu namorado da internet. Ele é maravilhoso, eu amo muito ele."

Íntegra