Ratinho constrange bailarina negra e pergunta se cabelo black é peruca

Ratinho foi acusado de racismo após constranger a bailarina negra Cíntia Mello ao questionar se o cabelo dela era uma peruca.

O que aconteceu

Episódio foi ao ar no programa comandado por Ratinho no SBT na última segunda-feira (1º). Na ocasião, ao interagir com Cíntia, que integra o balé da atração, o apresentador questionou se o cabelo black power dela era uma peruca. Em seguida, ele diz ter visto um "piolho" no cabelo da profissional e também pediu para sua assistente Milene Uehara puxar o cabelo da bailarina.

Veja como ocorreu: "Cíntia, essa peruca sua é a mais bonita", diz Ratinho. A bailarina reagiu: "Não é peruca, é o meu cabelo". "Não é seu cabelo", duvidou o apresentador, que diz ter visto um "piolho" no cabelo da profissional e, então, pede a Milene para que "puxe". Em seguida, Uehara puxa os fios de Mello, constara que são naturais e Ratinho completa: "Então é bonito, eu achei que era peruca".

Após a repercussão nas redes sociais, Cíntia se manifestou e disse ter ficado "triste com alguns fatos". "Mas todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou verdadeira, o quanto eu sou justa e não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas que acontecem na minha vida, afinal a minha rede social é aberta. Nesse exato momento estou cuidando da minha filha, estou cuidando das minhas coisas, preciso trabalhar, mas eu preciso ter discernimento e calma para falar a respeito do assunto".

Em nota, a equipe de Ratinho disse que a fala do apresentador foi mal interpretada. "Ele não concorda com a forma que interpretaram o assunto".

Acusação de racismo

Nas redes sociais, a fala de Ratinho como racista. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) chamou de "violência inaceitável" o episódio e disse que o apresentador "precisa ser responsabilizado".

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) chamou de "comentários racistas" as falas de Ratinho sobre o cabelo de Cíntia. A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL-RJ) falou em "nojo". A ex-bbb Jessi Alves disse ter ficado "desconfortável" com a fala "problemática" de Ratinho.

Acordei com a cena super desconfortável e problemática do Ratinho com a Bailarina e agora tô indo dormir com esse vídeo do Davi com o Paulo Ricardo… dói, dói muito! -- Jessi Alves

RACISMO É CRIME!

RACISMO É CRIME!

Cenas de racismo explícito no "Programa do Ratinho". Esta violência é inaceitável! Isso é crime e o apresentador precisa ser responsabilizado! A emissora também deve se posicionar o mais rapidamente sobre estas cenas nojentas. REVOLTANTE! -- Jandira Feghali

NOJENTO! O apresentador Ratinho, em rede nacional, expôs sua bailarina a uma situação de racismo recreativo, alegando que seu cabelo se tratava de peruca e que tinha visualizado "um piolhinho", solicitando, em seguida, que puxassem o Black Power da dançarina. Hipócrita criminoso! -- Benny Briolly