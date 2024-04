Porcentagem de rejeição a Davi mostra que favorito corre risco na final

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21 disputam nesta quinta-feira (4) o 17º paredão do BBB 24 (Globo). A enquete promovida por Splash aponta para a provável eliminação do funkeiro - que ostenta mais que o dobro (72,46%) do percentual de intenções de voto contra Davi (27,54%).

A comentarista de realities Kerline Cardoso mostrou-se surpresa ao se deparar, no Central Splash, com uma fatia tão expressiva do público contra Davi - o grande favorito da edição. "Esses 27% do Davi são reflexo de rejeição [contra ele]. Não acredito que venham da força do Bin Laden [entre o público]. Realmente, são pessoas que não querem o Davi campeão - e isso é meio preocupante."

Para Bárbara Saryne, uma rejeição tão considerável pode chegar a apertar a vitória de Davi no dia 16, dada como certa por muitos. "É algo bem inesperado. Embora saibamos que há muitas pessoas que não gostam do Davi e não querem que ele vença, esse empenho na votação mostra que a torcida dele talvez tenha um pouco de trabalho para garantir a vitória dele na final."

A apresentadora ressaltou, entretanto, que as métricas das enquetes de intenções de voto podem não necessariamente refletir o desfecho da berlinda. "Não se trata de um paredão sobre o Bin Laden, mas sobre o Davi - isto é, sobre quem gosta e quem não gosta da Davi. Só não se isso vai se refletir, na prática, no resultado que veremos na eliminação de fato. Tenho a impressão que vai ficar mais nas enquetes."

Produção do BBB não está preparada para lidar com alguém como Beatriz

Beatriz, 23, fez uma roupa com casca de banana, mesmo após Tadeu Schmidt, 49, ter chamado sua atenção ao vivo por conta do look anterior com casca de laranja. Como punição, a vendedora do Braz perdeu 500 estalecas e levou a casa toda para a Tá com Nada.

Bárbara Saryne opina que a produção do reality precisa ser mais rígida na hora de punir transgressões reincidentes, como a cometida pela sister. "Falta uma punição maior para a Beatriz, já que são recorrentes essas broncas para ela. Parece que a produção não estava prepara para receber alguém tão indisciplinado como a Beatriz."

