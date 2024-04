Pais de Kate Middleton têm dívida de R$ 1,6 milhão após colapso de empresa

Carole, 69, e Michael Middleton, 74, pais de Kate Middleton, 43, enfrentam sérios problemas financeiros devido a um colapso de seus negócios.

O que aconteceu

Os Middletons acumularam uma dívida de valor de 260 mil libras esterlinas (mais de R$ 1,6 milhão), devido ao atraso no pagamento de taxas, segundo o jornal The Mirror.

A empresa de suprimentos para festas Party Pieces Company, fundada por Carole e Michael Middleton, entrou em recuperação judicial no último ano, após piora nos negócios com os anos de pandemia de covid. Mesmo com a venda dela em 2023, o casal não conseguiu pagar totalmente suas dívidas.

Apesar da situação delicada, uma fonte falou ao jornal US Weekly, nesta quinta-feira (4), que os pais da princesa de Gales tentam a todo custo mantê-la focada em recuperar sua saúde. "Eles são muito próximos, mas falar sobre os negócios está fora dos limites. É um momento muito preocupante para a família, mas eles não procuram nenhuma ajuda dos filhos e não querem que se preocupem", afirmou, se referindo a Kate e seus irmãos Pippa e James.