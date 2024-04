Musical "Mamma Mia!" comemora 25 anos no West End de Londres

Por Sarah Mills

Em 1999, as mulheres que trabalhavam no musical "Mamma Mia!", baseado nas músicas do grupo pop sueco ABBA, não sabiam quanto sucesso o espetáculo teria.

“Quando você é uma produtora, você só espera que tudo dê certo. Então estar aqui 25 anos depois é um grande feito”, afirmou a produtora Judy Craymer, dias antes de o musical celebrar o aniversário no bairro de West End, em Londres.

O drama de uma mãe e uma filha com três possíveis pais já foi assistido em 450 cidades do mundo e virou dois filmes.

“As músicas do ABBA eram a cereja do bolo, mas o que fizemos foi colocar as canções deles em contexto”, disse Craymer sobre o espetáculo, escrito por Catherine Johnson e dirigido por Phyllida Lloyd.

“Representamos pessoas reais. Não é um conto de fadas. É bem a vida como ela é”, afirma a atriz Mazz Murray, que interpreta a mãe Donna na produção.

“Eu acho que ‘Mamma Mia!’ realmente mudou uma dinâmica. Acho que ganhou seu espaço na história cultural do teatro musicado”, disse Craymer, afirmando que a produção oferece uma atração diferente de outros musicais famosos, como “Os Miseráveis” e “O Fantasma da Ópera”.

Coincidentemente, enquanto o musical comemora 25 anos no dia 6 de abril, o ABBA também está celebrando os 50 anos do lançamento da canção “Waterloo”, que alçou o grupo à fama mundial.

(Reportagem de Sarah Mills)