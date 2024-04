Último Camarote e quase expulsão: MC Bin Laden é eliminado do BBB 24

MC Bin Laden foi o décimo sétimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 80,34% dos votos na disputa contra Davi (19,66%). Ao todo, o Paredão recebeu 64.517.342 votos.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Davi e MC Bin Laden estão no 17º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Davi foi indicado pelo Líder Lucas Henrique.

MC Bin Laden foi o mais votado pela casa.

Com isso, a berlinda dupla oficial foi formada com Davi e MC Bin Laden.

Da vontade de desistir à quase expulsão: a passagem de MC Bin Laden pelo BBB 24

BBB 24: Davi e MC Bin Laden protagonizam treta no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Presente a brother. No início do reality, MC Bin Laden deu um tênis a Luigi e apontou: "Não é um bagulho de jogo, de nada, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara".

Confissão sobre adoção e apoio nas redes sociais. No confinamento, contou que a mãe tentou abortá-lo e sobre o processo de sua adoção. Ainda recebeu apoio e repercutiu fora do Brasil, quando alguns gringos acharam que os brasileiros estavam pedindo respeito ao terrorista Bin Laden.

Vontade de desistir. O funkeiro pontuou sua vontade de desistir várias vezes e ficou abalado com a desistência de Vanessa Lopes.

Fofoca sobre prêmio. O famoso repassou para os colegas que Davi havia dito que os Camarotes não mereciam o prêmio do programa. Na verdade, o motorista de aplicativo ressaltou que gostaria que o ganhador precisasse do dinheiro.

Alerta e bate-boca com Isabelle. O artista afirmou que a dançarina estava sendo conivente com os erros do aliado Davi. Depois disso, após indicá-la ao Paredão, os dois discutiram.

Treta do calabreso. Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden discutiram em uma festa e o baiano chamou o carioca de "calabreso". Na situação, o cantor ainda chegou a dar uma narigada no motorista de aplicativo, exibida pela Globo depois.

Affair com Giovanna. O participante beijou a nutricionista e viveu um affair no confinamento — recebendo até uma camisinha de Michel após trocar carícias com a sister. Apesar disso, a dupla decidiu que o romance não sairia da casa.

Comparação com Viih Tube. Por se esquivar de tomar banho algumas vezes, ele também foi comparado a Viih Tube, que participou do BBB 21.

Discussão com aliados. O famoso discutiu até mesmo com seus aliados Fernanda e Rodriguinho. A confeiteira e o cantor destacou que ele "ouvia apenas o que queria". Pitel, que era do grupo Gnomo, até brincou que ele era o "perseguido de Taubaté".

Desavença aos gritos com Michel. O artista chamou Michel de falso e mentiroso, se exaltando e disparando: "abaixa a bola, plantinha". Dias depois, os dois conversaram e o professor ressaltou que achava que ia apanhar do brother.

Último Camarote. O cantor foi o último famoso a deixar a competição. Ele chegou ao top 8 do programa.

Paredão dos sonhos. O Camarote destacou sua vontade de ir para a berlinda ao lado de Beatriz e Davi. No fim, ele conseguiu disputar a preferência do público apenas com o adversário.

Quase expulsão após embate com Davi. Após o Sincerão, os dois trocaram gritos, foram para cima um do outro e foram repreendidos pela produção. No dia seguinte, Tadeu Schmidt deu uma bronca e comentou que se houvesse agressão, eles seriam expulsos. A dupla chegou a se acertar posteriormente, e MC Bin Laden estendeu a desculpa a Matteus.

Elogio a Felipe Neto. O músico contou que teve um "caô" com o youtuber, mas declarou que o admira.

Desesperança em reta final. No Raio-X, MC Bin Laden ressaltou que "só viu o óbvio acontecer" no reality e gostaria de ver um dos Gnomos no top 3.

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Bin Laden, quem é o mais odiado do top 7? Resultado parcial Total de 866 votos 0,81% Alane 25,06% Beatriz 14,20% Davi 23,79% Giovanna 3,23% Isabelle 31,64% Lucas Henrique 1,27% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 866 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

