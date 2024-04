Mariana abre o coração e faz confissão para João Pedro em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) abre o coração e faz revelação para João Pedro (Juan Paiva).

Após Sandra (Giullia Buscacio) terminar o relacionamento com o filho de José Inocêncio, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) procura João Pedro. Ela diz que gostou muito da atitude do moço de acabar com o namoro.

O irmão de José Venâncio (Rodrigo Simas) explica que a decisão foi tomada por Sandra. "E você não segurou ela por quê?", pergunta a madrasta.

João desconversa e Mariana continua: "O que eu disse aquele dia... que quando uma pessoa ama a outra não pensa duas vez antes de casar... Queria que você soubesse que eu tava falando de Sandra... Não tava falando de nós".

O jovem rebate a esposa do pai. "Não teve nós dois", responde. "Teve pra mim!", confessa Mariana.

Depois disso, o filho de Maria Santa (Duda Santos) joga na sua cara que ela não pensou duas vezes antes de casar com Zé Inocêncio. E ela responde: "Pensei mais do que isso, João... A verdade é que tô pensando até hoje... Não queria que você sofresse com isso... só queria que você soubesse".

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.