Kirsten Dunst relembra beijo com Brad Pitt aos 11 anos: 'Como um irmão'

Kirsten Dunst, 41, recordou o beijo que teve com Brad Pitt, 60, durante as gravações de "Entrevista Com o Vampiro". Na época, ela tinha apenas 11 anos e ele, 30.

O que aconteceu

Dunst voltou a falar sobre o polêmico beijo que protagonizou no filme de 1994, que reuniu Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas no elenco. E, apesar de já ter feito comentários ruins sobre a cena no passado, classificando-o como "nojento" e "constrangedor", a atriz agora afirmou, ao jornal The Telegraph, que Pitt era "como um irmão mais velho" para ela.

Ela conta que, apesar do set do filme ser majoritariamente masculino, foi acolhida pelos colegas. "Me tratavam como uma princesa. Todo mundo foi muito gentil e carinhoso, nada nunca pareceu estranho. Lembro que em um manhã próxima do Natal, entrei na minha sala e Tom Cruise havia montado uma linda árvore cheia de enfeites para mim."

Quando questionada sobre "beijar Brad Pitt" pela revista Variety, ela contornou a pergunta e questionou: "Que tal Brad Pitt me beijar?". Segunda Kirsten, sua mãe e uma professora de atuação sempre foram cuidadosas com sua segurança, mesmo que alguns de seus primeiros papéis a colocassem em situações que parecessem adultas.