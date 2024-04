Kanye West é acusado de expor nude e fazer gestos obscenos para funcionário

Kanye West, 46, enfrenta novo processo na Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, por suposto comportamento inadequado com seus funcionários.

O que aconteceu

West exibiu fotos íntimas de uma amiga na frente de funcionários, além de fazer gestos obscenos, segundo alega a denúncia feita por Trevor Phillips contra o rapper. As informações são do site Page Six.

Phillips diz que o artista também chegou a simular que estava se masturbando na frente dele, durante uma reunião no Nobu Hotel, em Malibu, na Califórnia. O ex-funcionário era contratado da Yeezy, uma das empresas de Kanye.

"Enquanto estava deitado na cama, o Kanye começou a fazer movimento lentos para cima e para banca com a mão, em seu genital, como se estivesse se masturbando", diz o ex-funcionário na denúncia.

Confissões íntimas. Segundo Travis, West também teria feito revelações sexuais, como o hábito de fazer "orgias todos os dias" com cerca de três mulheres e, por esse motivo, não conseguia "deitar sem se masturbar".

Outras acusações. Trevor Phillips também acusa Kanye de ameaçar "enjaular" e "raspar a cabeça" de alunos da Donda Academy, escolar particular fundada pelo rapper.

Phillips alega ter sofrido "discriminação, assédio e retaliação", e que sua "conduta inapropriada era incessante" e "exibia sua aparente excitação". O processo pede indenizações superiores da R$ 177 mil, honorários advocatícios e uma liminar que impeça o rapper de abrir qualquer tipo de centro de ensino para crianças menores de 18 anos na Califórnia. O Page Six procurou a defesa de Kanye West, que não se manifestou.