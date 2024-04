Júpiter tem reação inesperada ao descobrir que Lupita não foi deportada

No capítulo de sexta-feira (5), Júpiter (Thiago Martins) descobre que Lupita (Daphne Bozaski) não foi deportada.

Depois que a secretária foi presa por tentar ajudar o patrão a fugir de um restaurante sem pagar, o neto de Frida (Arlete Salles) acredita que a moça foi mandada de volta para a Guatemala. "Lupita? Você... tá aqui?", se espanta ao encontrá-la na gravadora.

Júpiter fica muito feliz ao reencontrar Lupita. "Hola, seu Júpiter!", diz a guatemalteca. "Você não foi deportada! Não foi!", comemora o playboy.

O filho de Leda (Grace Gianoukas) pega a funcionária no colo e começa a girar. "Seu Júpiter, que haces?", pergunta espantada.

Os dois caem cara a cara no chão. "Eu vou me livrar do carma! Você não foi deportada! Cê vai ficar no Brasil", grita o moço antes de despencar.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.