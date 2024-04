Jojo Todynho posa de fio dental e ostenta curvas após emagrecer: 'Sensual'

Jojo Todynho, 27, encantou os seguidores ao compartilhar fotos de fio dental aproveitando o sol do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (4).

O que aconteceu

Todynho ostentou as curvas após emagrecer mais de 40 kg com a ajuda de uma bariátrica e exercícios físicos. Na legenda, a artista deixou apenas um emoji de sol.

Nos comentários, Jojo foi elogiada. "Está uma grande gostosa", disse uma admiradora. "Você é tão sensual", afirmou outro. "Uma grande gostosa, super esforçada e dedicada. Só cego não consegue ver os resultados chegando", escreveu mais uma. "É visível o quanto ela emagreceu", destacou mais uma.

Jojo Todynho também fez poses com um maiô cavado, mas desaprovou o look. Com decote profundo no seio e super cavado, ela reprovou a peça para o dia de praia, já que poderia mostrar demais caso algum acidente acontecesse.