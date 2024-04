'Já era para eu ter sido Líder', diz Davi sobre a reta final do BBB 24

Em conversa na piscina do BBB 24 (Globo), Davi e Beatriz analisaram a reta final do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O baiano está disputando a permanência na casa com o Bin, hoje (4), no programa ao vivo, um deles será eliminado do jogo. Em conversa com Bia, Davi falou sobre o Paredão e Prova do Líder.

"Eu fico tranquilo. Eu sei que a gente tem que correr do Paredão, mas nessa reta final, eu fui para a final da Prova do Líder, entendeu?", refletiu o motorista de aplicativo.

"Já era para eu ter sido Líder. Mas não era o tempo certo, não era para acontecer, mas eu me esforcei, entendeu? [...] Mas eu não fico preocupado, porque eu sei o que eu fiz", analisou Davi.

O brother nunca ganhou uma Prova do Líder no programa.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Resultado parcial Total de 9008 votos 2,61% Alane 6,64% Beatriz 31,02% Davi 11,30% Giovanna 8,80% Isabelle 31,04% Lucas Henrique 3,19% Matteus 5,41% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9008 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES