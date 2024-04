Hugo apaga indireta postada ao anunciar fim do casamento com Deborah Secco

Hugo Moura, 34, apagou suposta indireta publicada nos stories do Instagram pouco tempo depois do anúncio do fim de seu casamento com Deborah Secco, 44.

O que aconteceu

Após Deborah confirmar o término da relação, Moura compartilhou reflexão sobre a "irrelevância". "Nunca subestime o poder da sua irrelevância", dizia a mensagem publicada pelo ator e diretor, que foi vista como uma indireta.

Hugo e Deborah estão separados há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.

Reservado. Embora já tenha participado de produções na Globo, Hugo tem um comportamento discreto, mantendo-se longe dos holofotes, motivo pelo qual Secco vinha evitando falar de seu nome em entrevistas, apesar das declarações picantes da relação aberta que eles mantinham.

Deborah e Hugo estavam juntos desde 2015. Eles são pais de Maria Flor, 8. Em entrevista à revista Trip em 2018, Deborah disse que o relacionamento começou pelas redes sociais e que desde o início sabia que ele seria seu marido.