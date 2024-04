Helena e Ísis ficam cara a cara pela 1ª vez após descobrirem que são irmãs

No capítulo de sexta (5), da novela "Elas por Elas" (Globo) Ísis (Rayssa Bratillieri) e Helena (Isabel Teixeira) se encontram pela 1ª vez após descobrirem que são irmãs.

Após o infarto de Sérgio (Marcos Caruso), as duas se encontram no hospital. "Fica, por favor! É a primeira vez que nos encontramos depois de saber que somos filhas do mesmo pai", diz a vilã ao encontrar a veterinária no quarto do pai.

Ísis expressa sua infelicidade de ter Helena como irmã. "Não sinto nenhuma alegria em saber disso", afirma a jovem. "Se está confuso pra você, imagine pra mim. Mas da minha parte, vou fazer um esforço sobre-humano para convivermos harmoniosamente", rebate a outra.

A ex de Jonas (Mateus Solano) mente. "Depois de tudo que você fez contra mim e contra a minha mãe? Conviver harmoniosamente!", fala Ísis. "Talvez eu até seja presa. Sei que mereço uma punição. Me tranquiliza saber que você estará por perto. Que meu pai não vai estar sozinho", afirma Helena tentando se fazer de boazinha.

A namorada de Giovanni (Filipe Bragança) não cai na conversinha da irmã. "Eu quero distância de vocês! De todos vocês!", diz.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.