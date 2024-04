Gabriela Loran prova biquínis depois de redesignação sexual: 'Minha 1ª vez'

Gabriela Loran, 30, provou vários biquínis de seu guarda-roupa depois de passar por uma cirurgia de redesignação sexual.

O que aconteceu

A atriz de "Renascer" exibiu sua coleção de biquínis, agora mais segura e feliz depois da operação. "Antes eu tinha usar uma calcinha por baixo do biquíni para segurar o falecido, mas agora não preciso mais", falou transbordando felicidade.

Ela lista uma série de desconfortos que vivia ao ir para a praia, como sentir que precisava usar várias calcinhas e não conseguir entrar no mar. "Eu sempre amei praia, mas umas das coisas mais desconfortáveis da vida antes era ter que usar vários biquínis, era horrível ficar horas na praia com aquela coisa prendendo, com insegurança de ficar em pé", relembra.

Raramente eu entrava no mar, porque saía algo do lugar. Poder estar aqui, confortável, só de biquíni, é uma coisa louca. A maior parte da minha vida foi desconfortável, vivia em prol em ficar atenta para nada sair do lugar, eu não tinha paz. Hoje eu to respirando e vivendo isso.

Gabriela compartilhou em seu perfil no Instagram o processo de sua cirurgia de redesignação sexual feita em Bangkok, na Tailândia. "É isso, obrigada, e a gente se vê na praia", finalizou.