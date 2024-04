Fim do motoboy? Uber inicia testes com carros que entregam comida sozinhos

A plataforma Uber Eats começou ontem (3) a fazer as entregas de alimentos utilizando carros autônomos - isto é, veículos que se deslocam sozinhos sem a necessidade de motoristas humanos - nas cidades de Tempe, Mesa e Chandler, todas no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O serviço faz parte da parceria da Uber com a Waymo.

Segundo o site Carscoops, o novo sistema de entrega, que não utiliza os tradicionais motoboys, vai atender inicialmente apenas alguns restaurantes selecionados (como Princess Pita, Filiberto's e BoSa Donuts).

Como vai funcionar

Eles foram escolhidos porque suas áreas de entrega estão em regiões onde os veículos autônomos da Waymo estão autorizados a circular, de acordo com o site Azcentral.

Há previsão de que o serviço seja expandido com o avançar dos testes, segundo os planos da empresa.

Para os moradores que estão empolgados com a novidade e gostariam de receber a comida entregue por um veículo autônomo, a má notícia é que na plataforma não há a opção de solicitar especificamente a entrega por esse meio.

O processo acontecerá de modo aleatório no momento. Quem for surpreendido pela entrega por um carro autônomo receberá uma mensagem pelo aplicativo e deverá ir até o veículo buscar a comida. Através do celular é possível destravar o porta-malas do veículo, onde o alimento ficará guardado.

Nessa fase de testes será feita apenas uma entrega por vez, para que não haja riscos de os clientes trocarem os pedidos. Mas a empresa afirma que estuda maneiras que melhorar a eficiência do sistema para que, no futuro, haja a possibilidade de entregas e viagens compartilhadas.

Os clientes têm a opção de não participar dessa fase de testes e receber sua comida de maneira convencional, entregues da maneira convencional com pessoas fazendo o serviço.

Será o fim dos entregadores humanos?

Não, ao menos segundo a Uber Eats.

Sobre o futuro do trabalho de motoboys humanos, a empresa afirmou que o projeto-piloto não foi criado tirar o emprego dos entregadores diante da automatização do serviço de entregas. O objetivo é que os serviços sejam feitos simultaneamente.

"[Os entregadores] são a vida do nosso negócio, tanto para viagens compartilhadas quanto para entregas", afirmou Noah Zych, chefe global de mobilidade autônoma e entrega da Uber, de acordo com o site Azcentral.

"Queremos boas oportunidades de ganhos para nossos motoristas. Queremos deixar claro que o objetivo não é automatizar o trabalho dos assalariados", acrescentou.

De qualquer forma, o lucro da empresa pode aumentar caso os testes deem certo e a plataforma não precise mais pagar para motoristas humanos fazerem as entregas.

*Com informações Carscoops