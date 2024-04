Famosos defendem Davi após Paulo Ricardo não cumprimentá-lo: 'Dói muito'

A falta de interação entre Davi e o cantor Paulo Ricardo na festa de ontem (3) do BBB 24 (Globo) continua repercutindo nas redes e já foi comentada por alguns famosos.

O que aconteceu

O ex-BBB 23 Fred Nicácio disse que o momento foi "de cortar o coração". "Vai falar que [ele] não viu? Justamente a pessoa que o BRASIL inteiro tá vendo, o cantor antiético não vê. Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês", escreveu no X, antigo Twitter.

Já o cantor Nadson o Ferinha, que já declarou torcida a Davi, enviou "um abraço bem forte" a ele. "É gratificante demais representar a galera que curte o arrocha, a música romântica. Davi foi um cara que levou meu nome pra rede nacional e é óbvio que sentimos esse reflexo nas redes", disse.

A ex-BBB 22 Jessi Alves também comentou a cena. "Agora tô indo dormir com esse vídeo do Davi com o Paulo Ricardo… dói, dói muito!", disse.

