Emma Roberts fala sobre beijo de Kim Kardashian: 'Gloss no meu rosto todo'

Emma Roberts, 33, falou sobre a experiência de beijar Kim Kardashian, 43, na nova temporada de "American Horror Story".

O que aconteceu

A atriz de "Garota Mimada" falou sobre como foi gravar o beijo com sua co-estrela. Apesar do frenesi que a cena causou ao aparecer no trailer, para Roberts não foi tão sexy assim: "Assistindo parecia tão intenso. Mas na verdade, estávamos rindo porque nos beijamos e pediram para cortar. Kim olhou para mim e começou a rir e eu estava com o gloss dela em todo o meu rosto", comentou durante o "The Tonight Show" desta quarta-feira (3).

Ela completou que então olhou para os 'perfeitos e brilhantes lábios' de Kim e notar que o brilho tinha parado em seu rosto. "Tivemos que fazer uma grande limpeza em cada tomada que nos beijávamos", conta. Kardashian e Roberts estão na 12º temporada do show de terror, intitulada "Delicate", dividida em duas partes.