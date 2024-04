Elizabeth Hurley conta se foi ela quem tirou a virgindade de príncipe Harry

Elizabeth Hurley, 58, responde se era a "mulher inglesa mais velha" que o príncipe fala em sua autobiografia, "O que sobra".

O que aconteceu

Durante uma entrevista para o program "Watch What Happens Live with Andy Cohen" nesta quarta-feira (4), Hurley negou ter sido a responsável por tirar a virgindade de Harry, 39. "Ele disse: 'Ela era inglesa, mais velha que eu e aconteceu em Gloucerter (um condado na Inglaterra)'. E todos responderam: 'Ah é a Elizabeth'. Um absurdo, foi ridículo", exclamou a atriz.

Para deixar claro que nunca teve nenhum vínculo com o Duque de Sussex, ela falou: "Nunca nem vi na minha vida". A modelo refletiu que não havia nenhuma razão para o público presumir que era ela, a não ser que ela é inglesa e 19 anos mais velha que Harry.

Em seu livro publicado em 2023, o duque falou sobre um ter perdido a virgindade em um "sexo rápido" com uma mulher mais 'madura'. Ele também fala que aconteceu em um campo gramado atrás de um pub na Inglaterra, mas nunca nomeou o nome da suposta parceira.