Defesa de Wilma pede perícia psicológica do filho de Gal Costa

Wilma Petrillo pediu perícia psicológica de Gabriel Costa Penna Burgos, filho de Gal Costa. A informação foi revelada pela defesa da ex-empresária da cantora em entrevista ao jornal O Globo.

Estamos pedindo a perícia psicossocial com base no fato de o Gabriel ter dito e depois desdito o que ele havia afirmado em juízo por livre e espontânea vontade. E também pela possibilidade de ele estar em uma situação de vulnerabilidade. Vanessa Bispo, advogada de Wilma Petrillo

Relacionamento de Gabriel é usado como argumento. "Ele é um jovem de 18 anos recém-completos que saiu de casa e está vivendo sob a influência absoluta da namorada de 50 anos de idade, o que preocupa muito a Wilma. Conversamos com o psiquiatra dele e entendemos que ele pode estar muito vulnerável".

Namoro com a mãe da ex

O conflito entre Gabriel, filho único de Gal, e a ex-empresária e companheira da cantora, Wilma Petrillo, ganhou nova camada de complexidade: o suposto namoro do jovem com a mãe de sua ex-namorada virou um dos argumentos de Wilma na disputa pela herança da cantora. A informação foi revelada no Fantástico (Globo).

O que aconteceu

Wilma Petrillo disse que a atual namorada de Gabriel o convenceu a processá-la para removê-la como inventariante da cantora e para investigar a causa da morte da artista. Ela foi companheira e empresária da artista por mais de 20 anos. Gal Costa morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.

Ela afirma que Gabriel está sendo manipulado pela atual namorada, que é 30 anos mais velha. Gabriel teria namorado a filha dessa mulher e, agora, está com a mãe dela. Os nomes das mulheres não foram revelados.

Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel (..). É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele.

Wilma Petrillo

O jovem nega que tenha sido influenciado pela sua namorada. "Não vou querer entrar muito nessa questão afetiva da minha vida. Até porque eu escolho com quem eu quero estar e quando quero estar."

Abri meus olhos, eu mesmo [sobre a decisão de brigar pela herança da mãe]. Depois, minhas advogadas me ajudaram e abriram mais meus olhos. Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas.

Gabriel Costa Penna Burgos

Gabriel, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo falam ao Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

A disputa pela herança

Gabriel saiu da casa em que morava com Wilma Petrillo em janeiro. Desde então, decidiu brigar na Justiça pela herança da mãe. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de Justiça no TJ-SP.

Até o momento, por ter tido reconhecida a união estável com a cantora, Wilma Petrillo virou a inventariante dos bens de Gal Costa. A ex-companheira de Gal, por sua vez, diz que não há bens, apenas dívidas deixadas pela cantora.

O filho da Gal quer que seja feita a exumação do corpo da mãe para investigar a morte da cantora. Segundo Wilma, não houve autópsia, pois em vida Gal disse a ela que não queria se submeter ao procedimento para entender a causa do óbito. Além disso, Gabriel quer levar o corpo da mãe para o Rio de Janeiro —o que, segundo ele, era a vontade dela.