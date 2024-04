Davi x MC Bin Laden: vai ter virada? Enquete UOL aponta quem sai do BBB 24

Do UOL, em São Paulo

Contagem regressiva para o BBB 24 revelar quem levará a melhor no maior embate da edição: Davi ou MC Bin Laden?

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 18h40, o funkeiro será mesmo o próximo eliminado do programa.

A prévia mostra índice relevante para Bin, pensando que o paredão é duplo. Ele alcançou 72,72% dos votos.

Apontado como um dos favoritos neste ano, Davi recebeu apenas 27,28% dos votos para deixar o programa.

O resultado do paredão será divulgado no programa ao vivo. O 'Modo Turbo' ainda prevê a formação de um novo paredão nesta semana. Uma prova do líder inédita acontecerá hoje.

O programa ao vivo do BBB 24 vai ao ar logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.