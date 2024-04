'Todo Mundo Odeia o Chris': como brasileiros criaram 'disputa' entre atores

Vincent Martella, 31, ator de "Todo Mundo Odeia o Chris", mais do que dobrou o número de seguidores em seu perfil no Instagram, graças a um mutirão de fãs brasileiros.

O que aconteceu

Martella, que tinha menos de 1 milhão de seguidores antes de cair nas graças dos brasileiros, já ultrapassava a marca de 2,7 milhões na tarde desta quinta-feira (4), superando, inclusive, o colega de elenco Tyler James Williams, que dava vida ao protagonista da série.

O mutirão de internautas brasileiros conseguiu atingir seu objetivo, de fazer o intérprete de Greg superar o de Chris no Instagram, em menos de 24 horas. Tyler aparecia com 2,3 milhões de seguidores na tarde desta quinta.

A "disputa" começou após Martella compartilhar uma imagem usando uma camisa com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil". Na legenda, o ator fazia um aceno aos brasileiros: "Oi, Brasil". Com o sucesso da foto, que alcançou 1,7 milhão de curtidas — bem mais que média das publicações de Martella— ele fez uma segunda publicação falando que assistiu a série dublada em português. "Oi, Chris e Greg", legendou e elogiou a versão brasileira.

A atitude amistosa do ator com o público brasileiro contrastou com a de Tyler James Williams, que já reclamou de "invasão" brasileira em suas redes sociais em outras ocasiões. Williams tem, inclusive, os comentários restritos em suas publicações no Instagram.