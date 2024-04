Bruno Gagliasso faz ensaio 'diferentão' e é comparado a Voldemort

Após passar por uma transformação radical no visual devido a um papel, Bruno Gagliasso faz ensaio fotográfico "diferentão" é comparado ao personagem Voldemort, vilão da franquia "Harry Potter".

O que aconteceu

O ator está com a cabeça e as sobrancelhas raspadas e participou de uma sessão de fotos completamente nu. No entanto, o efeito preto e branco e outros efeitos que deram um ar mais "sombrio" as imagens gerou os comentários.

Mesmo com as comparações, os internautas não pouparam nos elogios: "Voldemort está diferente, está bonito" e "Você está a cara do ator que fez o papel de diabo em 'A Paixão de Cristo', do Mel Gibson. Incrível!" foram algumas das declarações deixadas no post.

Bruno Gagliasso está careca para um personagem no filme inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella, "Por um Fio". O artista viverá o irmão de médico, que morreu em decorrência a um câncer no pulmão. Para o trabalho, o artista também precisou perder peso.